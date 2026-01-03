Relatos de explosões e ataques em várias zonas da Venezuela

Relatos de ataques e explosões em diferentes pontos da Venezuela começaram a circular nas últimas horas, alimentando um clima de forte tensão e incerteza, sobretudo em Caracas e em zonas com presença militar estratégica. A informação, difundida inicialmente através de mensagens privadas e redes sociais, aponta para ataques a infra-estruturas militares, edifícios oficiais e aeroportos.

Entretanto, o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, já veio condenar os ataques, atribuindo responsabilidades aos Estados Unidos da América e denunciando aquilo que classificou como uma agressão externa contra a soberania do país. A declaração foi feita através dos canais oficiais do regime, embora sem divulgação de dados concretos sobre a extensão dos danos ou eventuais vítimas.

O DIÁRIO falou com madeirenses residentes na Venezuela que asseguram ter ouvido explosões durante a madrugada, em especial na região de Caracas e arredores. No entanto, todos preferiram não ser identificados, por receio de represálias, sublinhando que, nas primeiras horas, a suspeita dominante era a de um possível golpe de Estado.

“Ouviam-se estrondos fortes e repetidos. A cidade ficou num silêncio estranho logo depois. Houve muito medo, porque ninguém sabia o que estava a acontecer”, relatou um dos contactos.

Outros madeirenses confirmaram falhas no fornecimento eléctrico em algumas zonas e movimentos anormais de forças de segurança, alertando para o ambiente de grande cautela vivido no terreno. “As mensagens espalharam-se rapidamente, mas aqui toda a gente tem cuidado redobrado com o que diz e com quem fala”, referiu outra fonte.

Apesar da condenação oficial por parte de Maduro, permanece a ausência de informação independente que confirme, de forma inequívoca, a dimensão e natureza dos alegados ataques, mantendo-se o cenário marcado por versões contraditórias e forte controlo informativo.

O DIÁRIO continua a acompanhar a evolução da situação, com especial atenção à segurança da comunidade madeirense residente na Venezuela.