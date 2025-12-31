Protecção Civil fecha estradas e acessos ao mar devido à Depressão Francis

O Serviço Regional de Protecção Civil anunciou, nas últimas horas deste dia 31 de dezembro, o encerramento de várias estradas e acessos costeiros em resposta à chegada iminente da depressão Francis.

Com as previsões do IPMA a validarem um agravamento severo do estado do tempo - caracterizado por chuva forte, ventos ciclónicos e agitação marítima - as autoridades avançaram com medidas preventivas concretas para salvaguardar a segurança da população durante os festejos de Ano Novo.

Os condicionamentos de trânsito e circulação afectam vários concelhos, com destaque para Câmara de Lobos, onde foram encerrados os acessos à orla costeira, bem como a Estrada da Boca dos Namorados, a Estrada José Avelino Pinto e a Estrada da Corrida.

Mau tempo leva ao encerramento de vias e acessos em Câmara de Lobos O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, informa a população, através de uma nota emitida pela autarquia, que com base em informação divulgada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se o agravamento das condições meteorológicas entre os dias 31 de Dezembro e 1 de Janeiro, devido à passagem de uma superfície frontal associada ao centro depressionário FRANCIS.

Na Ponta do Sol, as interdições abrangem a praia local, a Levada do Moinho, a Praia do Lugar de Baixo e o Cais. No Funchal, e face às rajadas de vento que podem atingir os 125 km/h nas terras altas, foi encerrada a Estrada do Chão da Lagoa. Também na ilha do Porto Santo, o Cais Velho da cidade encontra-se interdito.

A Proteçcão Civil alerta para uma lista de "efeitos expectáveis" que justificam estas restrições, nomeadamente o risco elevado de queda de árvores e infra-estruturas, o arrastamento de objectos soltos, inundações e galgamento costeiro. O cenário é particularmente crítico para a condução, com risco de acidentes rodoviários e formação de lençóis de água.

Perante este quadro, a recomendação mais premente das autoridades para esta noite de passagem de ano é o planeamento cuidado do regresso a casa.

A Protecção Civil apela aos cidadãos para que regressem "antes do agravamento das condições meteorológicas", previsto para a madrugada, especialmente se tiverem de atravessar áreas expostas.

Aconselha-se ainda a retirada de bens e viaturas de zonas inundáveis, a adopção de uma condução defensiva e evitar áreas arborizadas ou zonas costeiras. As autoridades pedem o cumprimento rigoroso destas interdições, lembrando que zonas inundadas podem ocultar perigos como caixas de esgoto abertas.