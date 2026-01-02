Protecção Civil regista 66 ocorrências até às 16 horas devido ao mau tempo

Segundo o Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC), até às 16 horas do dia de hoje, 2 de Janeiro, foram contabilizadas 66 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas.

De acordo com os dados mais recentes, o número de quedas de redes eléctricas aumentou de quatro para seis ocorrências. Também os desabamentos registaram um acréscimo, passando de dois para quatro casos. Já no que diz respeito aos movimentos de massas, como deslizamentos de terras, o número subiu de 10 para 12 ocorrências assinaladas.

As restantes tipologias de ocorrências mantêm-se inalteradas face ao balanço anterior.

Estão empenhados 141 operacionais e 66 meios técnicos das várias corporações de bombeiros da Região.

Tal como no último relatório divulgado pela autoridade, o Funchal mantém-se como o concelho que registou mais ocorrências, com 17 incidentes, seguindo-se de Machico (15), Santa Cruz (12), Câmara de Lobos (4), Ribeira Brava (6),Calheta (2),Ponta do Sol (3), Porto Moniz (1), São Vicente (3) e Santana (2).

A Protecção Civil dá conta ainda que estão envolvidas diversas entidades, nomeadamente a Autoridade Marítima, APRAM, Corpos de Bombeiros, DREstradas, EEM, IFCN, Juntas de Freguesia, SMPC/Municípios e SANAS.