Capitania cancela aviso de agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal dá conta ter recebido do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) a informação correspondente ao cancelamento do aviso de agitação marítima forte.

Apesar do cancelamento, recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantir as condições de navegabilidade.

"Deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de protecção dos portos, arribas,praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas", termina.