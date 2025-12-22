Capitania volta a entender aviso para agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal prolongou, novamente, o aviso de agitação marítima forte para a Madeira, até às 18h00 de amanhã, 23 de Dezembro, reiterando os cuidados a ter por parte da comunidade marítima e da população em geral.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a capitania indica que as ondas na costa Norte da Madeira podem chegar aos 4,5 metros, não ultrapassando os 2 metros na zona Sul da ilha.

A autoridade marítima, que emitiu o primeiro aviso na quinta-feira, tem vindo a prolongá-lo diariamente, renovando os alertas para a comunidade marítima e a população em geral.

Reforçar amarrações e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar e não praticar pesca lúdica são algumas das recomendações.