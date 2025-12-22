Capitania prolonga aviso para agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal informa, em nota enviada, ter recebido do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), uma actualização para o estado do tempo para a orla marítima até às 6 horas de terça-feira, 23 de Dezembro.

O vento soprará de norte moderado a fresco , (20-39km/h), rodando para noroeste bonançoso a moderado (12-29km/h). A visibilidade, refere, estará boa.

No que concerne à ondulação, na costa norte as ondas serão de noroeste com 4 a 5 metros, diminuindo para 3 a 3,5 metros no final do período e na costa sul de oeste com 1 a 2 metros, sendo 1,5 a 2,5, na parte oeste.

Neste sentido, deixa algumas recomendações à comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida ao mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

Não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.



