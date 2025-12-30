Primeiro dia do ano com chuva, vento e ondulação fortes

O estado do tempo no primeiro dia do ano vai ser afetado pela depressão Francis, que vai causar chuva, vento e ondulação fortes em Portugal continente e com mais intensidade na Madeira, segundo a meteorologista Maria João Frada.

"Houve alterações significativas relativamente às previsões anteriores do IPMA que não davam precipitação. A situação de precipitação antecipou consideravelmente relativamente há cerca de dois dias a esta parte, pelo que devido à passagem da depressão Francis, vamos ter precipitação", adiantou à Lusa a meteorologista do instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, até quarta-feira, o estado do tempo vai ser influenciado por um anticiclone localizado a sul da Islândia, que se estende em crista em direção à Europa Ocidental, originado uma corrente muito fraca de leste e o transporte de uma massa de ar polar sobre o território do continente.

"Hoje teremos céu pouco nublado, tempo frio e formação de neblina ou nevoeiro matinal, em especial no interior e nos vales dos rios, podendo persistir ao longo do dia no nordeste transmontano e na Beira Alta. Existem ainda condições para a formação de geada, em especial no interior", disse.

Segundo a meteorologista, no nordeste transmontano e na Beira Alta, o nevoeiro previsto associado a temperatura mínima negativa é compatível com a formação de sincelos.

"A partir de quarta-feira, o enfraquecimento da crista, favorece a aproximação gradual da depressão Francis, à qual estão associadas perturbações frontais que darão origem a precipitação no primeiro dia do ano e vento, por vezes forte e com rajadas no litoral e terras altas", adiantou.

De acordo com Maria João Frada, na tarde de quarta-feira já está prevista chuva fraca no Algarve, persistindo na quinta-feira.

"A madrugada de dia 01 [quinta-feira] também há a possibilidade de chuva fraca no litoral sul do Cabo Raso e Cabo da Roca. No dia 02 [sexta-feira], a precipitação vai sentir-se em todo o território do continente, sendo por vezes forte, e vento", disse.

Na quarta-feira, as temperaturas vão registar uma subida, em especial a mínima, no entanto, ainda com valores entre 0 e -3°C em muitos locais do interior das regiões norte e centro.

"Durante o dia de quinta-feira vamos ter também agitação marítima, com ondas de 02 a 3,5 metros", referiu.

Quanto à Madeira, está previsto um agravamento do estado do tempo a partir da tarde com uma intensificação da chuva, tornando-se por vezes forte em especial nas vertentes sul, terras altas e parte oeste da ilha.

"O IPMA tem colocado aviso laranja nas terras altas e vertente sul, mas é provável que o limiar de aviso pelo menos nas terras altas possa ser elevado para nível vermelho, se se mantiver este cenário entre as 00:00 e as 06:00 de quinta-feira", contou.

Está também previsto para a ilha da Madeira trovoadas, granizo, vento forte com rajadas da ordem dos 85 quilómetros por hora, sendo de 115 nas terras altas, e agitação marítima com ondas com 03 a 04 metros", disse.

Para o arquipélago dos Açores, a aproximação e passagem de um sistema frontal deverá condicionar o estado do tempo em todas as ilhas, provocando precipitação por vezes forte a partir de hoje.

"Na quarta e quinta-feira, a instabilidade associada à circulação da depressão Francis, deverá provocar aguaceiros em todas as ilhas, especialmente nos grupos central e oriental.

Está também previsto vento forte e ondas do quadrante leste de 02 a 04 metros.