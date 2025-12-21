Aviso de agitação marítima forte para a Madeira novamente prolongado

A capitania do Porto do Funchal prolongou hoje novamente o aviso de agitação marítima forte para a Madeira, até às 06:00 de segunda-feira, reiterando os cuidados a ter por parte da comunidade marítima e da população em geral.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a capitania indica que as ondas na costa norte da Madeira podem chegar aos cinco metros, não ultrapassando os 3,5 metros na zona sul da ilha.

A capitania do Funchal, que emitiu o primeiro aviso na quinta-feira e tem vindo a prolongar diariamente, renova os alertas para a comunidade marítima e a população em geral.

Reforçar amarrações e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar e não praticar pesca lúdica são algumas das recomendações.

A costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima até segunda-feira, de acordo com o IPMA.