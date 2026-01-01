Tempo instável e agitação marítima no Dia de Ano Novo

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) para a Madeira, nesta quinta-feira, 1 de Janeiro de 2026, apontam para um dia marcado por instabilidade atmosférica.

O céu estará muito nublado, com aberturas temporárias a partir da tarde. Prevê-se chuva forte e persistente até ao final da manhã, sobretudo na vertente Sul, terras altas e zona Oeste da ilha, podendo ocorrer granizo de forma ocasional.

Perante este cenário, recorde-se que o IPMA tem emitido, nos últimos dias, vários avisos meteorológicos para o território insular, cujas actualizações poderão ser acompanhadas aqui:

De acordo com o IPMA, a precipitação deverá diminuir de intensidade e frequência durante a tarde.

Paralelamente, estão reunidas condições favoráveis à ocorrência de trovoada, pelo o arquipélago se encontra sob aviso amarelo, até ao meio dia de 1 de Janeiro.

Quanto ao vento, este soprará moderado a forte de Sul/ Sudoeste, com rajadas até 85 km/h, tornando-se forte a muito forte nas terras altas, onde as rajadas poderão atingir 125 km/h.

A partir do fim da manhã, o vento rodará para Oeste/ Sudoeste, enfraquecendo gradualmente ao longo da tarde.

Regista-se ainda uma ligeira descida da temperatura máxima, com os termómetros a variar entre os 16 e os 20ºC no Funchal e Porto Santo.

Relativamente ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Oeste/ Noroeste com 2 a 3 metros. Na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste com 3 a 4 metros, passando gradualmente a Oeste/ Sudoeste com 2,5 a 3,5 metros durante a tarde.

A temperatura da água do mar rondará os 19 a 20 graus.