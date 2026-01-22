Apresentação do Orçamento Participativo Jovem no Porto Santo

Está a decorrer a apresentação da 4.ª edição do Orçamento Participativo Jovem (OPJ), no auditório da Câmara Municipal, numa primeira sessão dirigida aos alunos do CELFF.

Pelo quarto ano consecutivo, o município do Porto Santo dará continuidade ao Orçamento Participativo Jovem, uma iniciativa que visa envolver activamente os jovens residentes na Ilha Dourada, com idades entre os 16 e os 30 anos, na construção de políticas públicas através da participação democrática.

Este projecto tem como principal objectivo incentivar os jovens a serem agentes interventivos no desenvolvimento do concelho, promovendo o diálogo, o espírito crítico e o compromisso cívico, ao mesmo tempo que contribuem com ideias inovadoras e construtivas para a melhoria da sua comunidade.

A apresentação pública da 4.ª edição da iniciativa terá lugar hoje e amanhã e envolverá cerca de 150 alunos do ensino secundário e profissional.

As sessões serão conduzidas pelo presidente da Câmara Municipal, Nuno Batista, acompanhado pela vereadora do Ambiente, Mariana Vasconcelos, e pela gestora da Reserva da Biosfera do Porto Santo, Licínia Soares, promovendo a participação cívica dos jovens e incentivando contributos construtivos para a melhoria da comunidade.

A partir destas datas, os jovens poderão submeter, individualmente, propostas destinadas à comunidade educativa ou à população em geral, respeitando o limite orçamental de 5 mil euros.

Nas edições anteriores foram submetidas mais de 60 propostas, tendo sido executados três projectos vencedores: Noite Branca, A Voz na Palma da Mão e Dá Música à Tua Vida.

Esta iniciativa reforça o compromisso do município com a cidadania activa, a sustentabilidade e o envolvimento da juventude, dando voz aos jovens na construção de um futuro mais inovador, participativo e alinhado com os valores da Reserva da Biosfera da Ilha do Porto Santo.