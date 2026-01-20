Neve nos pontos mais altos e descida das temperaturas na Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, nesta terça-feira, 20 de Janeiro, apontam para um dia de céu geralmente muito nublado, com aguaceiros fracos, mais frequentes na vertente Norte e nas terras altas da ilha. Nos pontos mais elevados, a precipitação poderá ocorrer sob a forma de neve até meio da manhã.

O vento soprará fraco a moderado, até 30 km/h, inicialmente de Norte, rodando para Noroeste a partir da manhã.

Na região do Funchal, o céu apresentará períodos de muita nebulosidade, com vento fraco, inferior a 15 km/h.

Está igualmente prevista uma pequena descida da temperatura mínima. Os termómetros deverão variar entre os 14 e os 19ºC, tanto no Funchal como no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de noroeste com 2,5 a 3 metros, enquanto na costa Sul a ondulação será de sudoeste, com 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 18 e os 19ºC.