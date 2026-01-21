China defende que Reino Unido tinha obrigação de aprovar construção de nova embaixada

A China defendeu hoje que o Reino Unido tinha a obrigação de aprovar a construção da controversa nova embaixada chinesa em Londres, como acabou por fazer esta semana.

Pequim aguardava este sinal verde há vários anos e a relutância das autoridades britânicas em autorizar o projeto pesava nas relações bilaterais.

"De acordo com o direito internacional, o país anfitrião tem a obrigação de apoiar e facilitar a construção de missões diplomáticas" no seu território, afirmou hoje, em conferência de imprensa, Guo Jiakun, porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

O projeto "é de alta qualidade. O pedido e a sua aprovação decorreram em total conformidade com os usos diplomáticos internacionais, bem como com as leis e procedimentos locais", sublinhou.

A China tenta há vários anos transferir a sua embaixada, atualmente situada no bairro de Marylebone, para um local próximo da Torre de Londres e da cidade financeira (City), que adquiriu em 2018 por 316 milhões de euros.

Opositores à nova embaixada manifestaram preocupação com os riscos de espionagem associados à estrutura.

Mas apesar das objeções de moradores, ativistas de Direitos Humanos, deputados e outras vozes críticas de Pequim, a aprovação era esperada, num contexto de uma possível visita do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, à China, no final de janeiro.

Keir Starmer tem procurado relançar as relações com a China desde que chegou ao poder em julho de 2024, embora afirme que o país asiático representa uma "ameaça" para a segurança do Reino Unido.

Uma vez construída, a nova estrutura será a maior embaixada no Reino Unido em área e a maior embaixada chinesa na Europa Ocidental.