Homem perde três dedos do pé em acidente com máquina de cortar relva

Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram mobilizados, há pouco, para o sítio do Lugar da Serra, na freguesia da Tabua, na sequência de um grave acidente ocorrido durante trabalhos de corte de relva.

Segundo foi possível apurar, a vítima, um homem com idade compreendida entre os 35 e os 40 anos, escorregou enquanto manuseava uma máquina de cortar relva, acabando por ficar com um dos pés preso debaixo do equipamento. Do acidente resultou a amputação traumática de três dedos do pé.

Após o alerta, os bombeiros prestaram assistência no local, procedendo à estabilização da vítima, antes do seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde deu entrada para tratamento médico.

As circunstâncias exactas do acidente estão a ser avaliadas. O caso volta a chamar a atenção para os riscos associados a trabalhos de manutenção e agrícolas realizados com maquinaria.