Binter cancela a primeira viagem para o Porto Santo

A Binter voltou a cancelar uma viagem para a "ilha dourada", desta vez, a primeira viagem do dia.

Tal aconteceu, provavelmente, por causa das condições atmosféricas adversas, vento e alguma chuva.

Domingo invernoso e pouco convidativo a passeios Com céu geralmente muito nublado e períodos de chuva, podendo ser persistente e mais intensa na vertente norte e terras altas da Ilha da Madeira, sobretudo até ao início da manhã, passando a aguaceiros no resto do dia, hoje não estão mesmo previstas condições para os passeios que muitos madeirenses gostam de fazer aos domingos.

O DIÁRIO sabe que muitos atletas do Sporting do Porto Santo e da associação Os Profetas iam à Madeira competir.

Em dia de eleições poderá ter prejudicado pessoas que quisessem ir votar na Madeira ou no Porto Santo, que assim se veêm assim impedidas de exercer o seu dever cívico.