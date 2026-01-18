Binter cancela a primeira viagem para o Porto Santo
A Binter voltou a cancelar uma viagem para a "ilha dourada", desta vez, a primeira viagem do dia.
Tal aconteceu, provavelmente, por causa das condições atmosféricas adversas, vento e alguma chuva.
Domingo invernoso e pouco convidativo a passeios
Com céu geralmente muito nublado e períodos de chuva, podendo ser persistente e mais intensa na vertente norte e terras altas da Ilha da Madeira, sobretudo até ao início da manhã, passando a aguaceiros no resto do dia, hoje não estão mesmo previstas condições para os passeios que muitos madeirenses gostam de fazer aos domingos.
O DIÁRIO sabe que muitos atletas do Sporting do Porto Santo e da associação Os Profetas iam à Madeira competir.
Em dia de eleições poderá ter prejudicado pessoas que quisessem ir votar na Madeira ou no Porto Santo, que assim se veêm assim impedidas de exercer o seu dever cívico.
Vento forte obriga a desvio de voo com destino à Madeira
Um voo proveniente de Hannover foi desviado, na manhã deste domingo, 18 de Janeiro, devido às condições meteorológicas adversas no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo.
