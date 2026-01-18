Governo espanhol diz ter informações "muito graves" sobre acidente ferroviário

O Governo de Espanha disse hoje que as informações relativas ao acidente com dois comboios de alta velocidade este domingo à noite, no sul do país, "são muito graves" e não é possível confirmar um número de vítimas.

"As últimas informações que chegam são muito graves", disse o ministro dos Transportes de Espanha, óscar Puente, numa publicação na rede social X.

O ministro disse que os últimos vagões de um comboio da empresa Iryo, que se dirigia a Madrid, descarrilaram e invadiram a via contrária, "em que nesse momento circulava" outro comboio, da empresa pública Renfe, que tinha como destino Huelva, no sudoeste de Espanha, perto da fronteira com Portugal (com o Algarve).

"O impacto foi terrível" e "as duas primeiras unidades" do comboio da Renfe "saíram disparadas", acrescentou Óscar Puente.

"O número de vítimas não se pode confirmar neste momento. O fundamental agora é prestar auxílio às vítimas", afirmou o ministro.

Também o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, fez uma publicação na rede social X em que diz que "o Governo está a trabalhar com o resto das autoridades competentes e os serviços de emergência para auxiliar os passageiros".

Diversas fontes citadas pelos meios de comunicação social espanhóis dizem que há pelo menos sete pessoas mortas e 25 gravemente feridas no acidente, enquanto outras estão presas nos carris, após o descarrilamento de dois comboios de alta velocidade no município de Adamuz (Córdoba).

O comboio da Iryo transportava 317 pessoas e descarrilou na entrada da via 1 em Adamuz (Córdoba).