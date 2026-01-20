Vídeo mostra homem a atear fogo à estátua de Cristiano Ronaldo junto ao Museu CR7

Um vídeo publicado nas redes sociais por um utilizador identificado como ‘Zaino.tcc.filipe’ está a gerar forte indignação pública, depois de mostrar o próprio a atear fogo à estátua de Cristiano Ronaldo, localizada junto ao Museu CR7, na Avenida do Mar, no Funchal.

Nas imagens, que rapidamente se repercutiram nas plataformas digitais, é possível ver o protagonista a regar a estátua com um líquido inflamável, seguindo-se o momento em que ateia o fogo, num acto gravado e divulgado pelo próprio. As chamas são visíveis junto à base da escultura, numa acção que configura vandalismo sobre um dos símbolos mais emblemáticos da cidade.

A estátua do internacional português encontra-se numa zona de grande afluência, frequentada diariamente por residentes e turistas, sendo associada à promoção turística da Madeira e à imagem internacional do futebolista madeirense.

Até ao momento, não são conhecidos os danos causados pelo incêndio, nem se o fogo provocou estragos permanentes na escultura. O caso deverá ser analisado pelas autoridades policiais, podendo enquadrar-se num crime de dano ao património público.

O vídeo gerou reacções de forte reprovação nas redes sociais, com vários utilizadores a condenarem o comportamento e a defenderem a responsabilização do autor, sublinhando o desrespeito por um espaço público e por um símbolo da cidade do Funchal.

As autoridades deverão agora apurar as circunstâncias do ocorrido, a identidade do autor e as motivações subjacentes a este acto.