PSP já interceptou jovem que ateou fogo à estátua de Cristiano Ronaldo
Homem foi levado para o serviço de psiquiatria do hospital
O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP) acaba de anunciar que o jovem envolvido no incidente junto à estátua de Cristiano Ronaldo, no Funchal, já foi interceptado e encontra-se sob acompanhamento psiquiátrico.
Vídeo mostra homem a atear fogo à estátua de Cristiano Ronaldo junto ao Museu CR7
Um vídeo publicado nas redes sociais por um utilizador identificado como ‘Zaino.tcc.filipe’ está a gerar forte indignação pública, depois de mostrar o próprio a atear fogo à estátua de Cristiano Ronaldo, localizada junto ao Museu CR7, na Avenida do Mar, no Funchal.
Numa primeira fase, a PSP agradece publicamente a todos os cidadãos que, de forma responsável e célere, procederam à comunicação do sucedido e à partilha de informações relevantes. "Essa colaboração revelou-se determinante para a rápida identificação e intercepção do indivíduo em causa, permitindo uma actuação eficaz e proporcional", sublinha.
A autoridade acrescenta ainda que na sequência das diligências efectuadas e após articulação com a Autoridade de Saúde, "foi emitido mandado de condução à urgência de psiquiatria, o qual foi prontamente cumprido pela PSP, com a maior celeridade possível", garantindo-se sempre a salvaguarda da integridade do próprio e de terceiros.
"Foi possível alcançar, com sucesso, o desfecho da situação", reforça.
A segurança é uma responsabilidade partilhada, na qual o contributo activo da população assume um papel fundamental. A comunicação atempada de situações anómalas ou de risco permite uma intervenção mais rápida, eficaz e ajustada, contribuindo decisivamente para a tranquilidade pública e para a protecção de pessoas e bens. Comando Regional da Madeira PSP
