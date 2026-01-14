Secretário da Economia solicita reforço das ligações aéreas entre o Porto Santo e a Madeira

O secretário regional da Economia solicitou, esta terça-feira, à Porto Santo Line o reforço do número de viagens aéreas entre o Porto Santo e a Madeira, mediante a própria capacidade máxima do avião, atendendo à paragem do navio Lobo Marinho por um período de cinco semanas.

José Manuel Rodrigues foi informado de que, em vários dias, as ligações entre o Porto Santo e a Madeira se encontram esgotadas, estando as viagens à terça-feira exclusivamente reservadas ao Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), sem prejuízo de o SESARAM poder solicitar viagens nas datas que entenda necessárias.

Perante esta situação, o governante transmitiu à concessionária da linha marítima a necessidade de reforçar as ligações asseguradas pela Binter nos dias em que a procura excede a oferta, alocando viagens não compradas pelos residentes no Porto Santo em datas anteriores, bem como de libertar as ligações actualmente reservadas à terça-feira, ainda que consciente de que a concessionária não tem qualquer obrigação contratual nesta operação.

A elevada concentração de marcações para os mesmos dias do mês de Janeiro e da primeira semana de Fevereiro (normalmente às sextas-feiras e domingos), associada à não comparência de vários passageiros na data da viagem que adquiriam (designado por 'no-show', retirando lugares a quem pudesse querer viajar nessas datas) e a alterações subsequentes de datas inicialmente marcadas, tem provocado constrangimentos aos residentes do Porto Santo que necessitam de se deslocar à Madeira durante este período de paragem do Lobo Marinho, destinado a trabalhos de reparação e certificação.

"Este ano, é importante realçar, existe mais procura por viagens no sentido Funchal – Porto Santo do que no sentido Porto Santo – Funchal, o que deverá ser alvo de análise", frisa José Manuel Rodrigues.

A Porto Santo Line disponibiliza anualmente um conjunto de viagens aéreas ao mesmo preço das ligações marítimas. No entanto, e não obstante a procura, a Binter não realizou, até ao momento, quaisquer voos suplementares que permitam compensar a elevada procura nos dias em que a lotação se encontra esgotada.

O Secretário Regional da Economia sublinhou que "a continuidade territorial deve ser assegurada ao longo de todo o ano", tendo reiterado junto da Porto Santo Line a necessidade de reforçar as ligações disponíveis, apesar de, em anos anteriores, parte destas não ter sido utilizada e tendo-se registado, em 2025, 561 passagens adquiridas e não usadas, um número que corresponde a 20% de todas as passagens vendidas, o que lesa, definitivamente, os interesses dos porto-santenses que pretendam viajar entre ilhas.

O navio Lobo Marinho deverá retomar as ligações regulares ao Porto Santo a partir do próximo dia 9 de Fevereiro, encontrando-se actualmente em doca no Funchal.