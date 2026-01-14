Como já é tradição, o município do Porto Santo convidou as escolas e instituições para cantarem o Santo Amaro esta quinta-feira, 15 de Janeiro, no edifício da câmara municipal.

Será o Câmara do Porto Santo convida escolas e instituições a cantar o Santo Amaro a começar os cantares pelas 14h30, seguido da Escola de Nossa Senhora da Conceição - Externato (15 horas), do 1.º Ciclo da EB+S com Pré-Escolar e Creche Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco, às 15h30, do Infantário da EB+S com Pré-Escolar e Creche Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco pelas 16 horas e, por fim, às 16h30, a Universidade Sénior.

"O Dia de Santo Amaro, também conhecido como o dia de 'varrer os armários', é uma tradição que dá por terminados os festejos de Natal, pelo que tanto a árvore como o presépio ficam montados até o dia 15 de Janeiro. Tradicionalmente, é com a primeira Missa do Parto que têm início os festejos natalícios madeirenses e é com o' varrer dos armários' que os mesmos terminam", refere a entidade.