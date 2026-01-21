Segunda fase da Unidade Local de Saúde do Porto Santo avança em breve

Foi através de uma visita de trabalho ao Porto Santo, esta quarta-feira, que o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas procurou inteirar-se do andamento dos trabalhos de alguns investimentos do Governo Regional que estão em curso naquela ilha.

Acompanhado de Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal local, Pedro Rodrigues passou pela nova Unidade Local de Saúde, aproveitando para lembrar que, em breve, arrancará a segunda e última fase da sua construção. "Queremos assegurar à população do Porto Santo e a todos aqueles que visitam esta ilha os melhores cuidados de saúde e, com esta infraestrutura, esse desígnio será certamente alcançado", frisou, na ocasião, o governante.

O secretário regional passou, ainda, pelo Campo de Golfe e pelo novo Parque Eólico e Parque Fotovoltaico, destacando, respectivamente, o aumento do número de buracos naquela infraestrutura desportiva, importante no esbater da sazonalidade da ilha; mas também as "políticas integradas e uma gestão sustentável" que o Governo Regional tem promovido no âmbito das energias renováveis.