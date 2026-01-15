Centenas de alunos e docentes cantaram o Santo Amaro na Câmara do Porto Santo

A Câmara Municipal do Porto Santo, sempre com abertura para área da cultura, celebrou hoje o Santo Amaro, que encerra as iniciativas da época natalícia.

Assim, largas de centenas de alunos e alunas de várias escolas da ilha - incluindo os alunos da Universidade Sénior - foram à edilidade local, nesta tarde de quinta-feira, dia 15, para entoar variadíssimas canções de Santo Amaro.

O “varrer dos armários”, que também tem muita tradição na ilha do Porto Santo, tem sido cumprido ao longo dos anos.

Na Câmara Municipal houve muita animação, mas também muitos produtos tradicionais desta época, para ofertar a todos alunos e docentes que compareceram nesta iniciativa. Foi, sem dúvida, uma bonita festa.