Avião da Força Aérea realiza manobras incomuns no Aeroporto da Madeira

Ao início da noite desta segunda-feira, 19 de Janeiro, por volta das 19 horas, um Dassault Falcon 50 da Força Aérea Portuguesa realizou três manobras conhecidas como “touch and go” — ou “tocar e andar” — no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

O momento raro foi registrado pelo canal de YouTube Madeira Aviation Spotting, que compartilhou o vídeo do voo, despertando curiosidade entre os entusiastas de aviação:

Até o momento, as autoridades militares não divulgaram o motivo das manobras, tornando o episódio ainda mais incomum.

Observadores destacam que a operação chamou atenção por ocorrer em horário nocturno e envolver uma sequência de “touch and go”, prática pouco frequente para aeronaves militares nesse tipo de pista.