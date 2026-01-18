Votação prossegue "preguiçosa" no Porto Santo

A despeito da tendência regional, que aponta para uma subida da afluências às urnas após ao início da tarde deste domingo de Eleições Presidenciais, no Porto Santo vota-se a conta-gotas.

Afluência na Madeira às 13 horas era superior às Autárquicas Dados apontam para subida de 2 pontos percentuais face às últimas eleições

"A votação está a ser preguiçosa (...) a afluência está muito abaixo" em comparação com outras eleições, revelou o correspondente do DIÁRIO em declarações à TSF-Madeira.

Até às 12 horas, cerca de 21% da população já tinha votado.

Recordar que esta manhã, mais propriamente nas primeiras duas horas, a votação era muito baixa.

Já neste período da tarde, a seguir ao almoço, houve mais locais a deslocarem-se às mesas de voto.

No final da tarde, perspectiva-se uma nova vaga de afluência de porto-santenses nas urnas para eleger o próximo Presidente da República.