Votação prossegue "preguiçosa" no Porto Santo
Até às 12 horas, cerca de 21% da população já tinha votado
A despeito da tendência regional, que aponta para uma subida da afluências às urnas após ao início da tarde deste domingo de Eleições Presidenciais, no Porto Santo vota-se a conta-gotas.
"A votação está a ser preguiçosa (...) a afluência está muito abaixo" em comparação com outras eleições, revelou o correspondente do DIÁRIO em declarações à TSF-Madeira.
Recordar que esta manhã, mais propriamente nas primeiras duas horas, a votação era muito baixa.
Votação tímida para as Presidenciais nas primeiras horas no Porto Santo
Já se vota no Porto Santo, mas para já de forma tímida.
Já neste período da tarde, a seguir ao almoço, houve mais locais a deslocarem-se às mesas de voto.
No final da tarde, perspectiva-se uma nova vaga de afluência de porto-santenses nas urnas para eleger o próximo Presidente da República.