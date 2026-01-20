Choque entre motociclo e veículo nas Eiras

Um acidente rodoviário ocorrido esta tarde nas Eiras, na freguesia do Caniço, junto ao armazém dos reboques Avelino, mobilizou os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz para o local. Segundo informações recolhidas no local, o acidente terá envolvido um motociclo e um veículo ligeiro, tendo o motociclo ficado imobilizado na berma da estrada após o embate. As circunstâncias exactas em que ocorreu a colisão estão ainda por apurar.

Os meios de socorro prestaram assistência no local, procedendo à avaliação da situação clínica do motociclista. Até ao momento, não são conhecidos pormenores sobre a gravidade dos ferimentos, nem se houve necessidade de transporte hospitalar.

A ocorrência obrigou a alguma condicionamento momentâneo da circulação rodoviária naquela via, enquanto decorriam os trabalhos de socorro e remoção dos veículos envolvidos.

O caso será agora analisado pelas autoridades competentes, que irão apurar as causas do acidente.