Nuvens e chuva nas previsões do tempo para esta quinta-feira na Madeira

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para céu geralmente muito nublado.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para períodos de chuva, em geral fraca, podendo ser mais intensa no final do dia nas terras altas.

É esperado vento fraco a moderado (até 30 km/h) de Oeste/Noroeste, por vezes forte (até 40 km/h) a partir da tarde, em especial nas terras altas, onde poderá soprar com rajadas até 70 km/h no fim do dia.

Está prevista uma pequena subida da temperatura mínima, que na Madeira deverá ser de 17ºC, enquanto no Porto Santo não irá além dos 15ºC. Já as máximas previstas serão de 21ºC e 19ºC, respectivamente.

No Funchal, conte com céu geralmente muito nublado. Há a possibilidade de períodos de chuva fraca. O vento deverá soprar fraco (inferior a 15 km/h). Também na capital é esperada uma pequena subida da temperatura mínima.

No mar, com avisos laranja e amarelo em vigor, na costa Norte são esperadas ondas de Noroeste com 3 a 4 metros, aumentando para 4 a 5 metros a partir da madrugada. Na costa Sul, o IPMA prevê ondas Oeste/Sudoeste com 1 a 2 metros, aumentando para 3 a 3,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira. A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.