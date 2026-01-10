Sábado com muitas nuvens e possível chuva fraca na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja um sábado com períodos de céu muito nublado e com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos.

O vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante leste.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 15ºC de mínima e os 19.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 14.ºC de mínima e os 19.ºC de máxima.

Já para o Funchal está previsto períodos de céu geralmente muito nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros, aumentando

gradualmente para 1,5 a 2 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 19 e 20.ºC