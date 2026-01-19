'HolidayCheck' distingue Quinta do Furão como 'Melhor hotel da Madeira'

O hotel Quinta do Furão, em Santana, foi reconhecido pelo site de viagens germanófilo 'HolidayCheck', líder de mercado na Alemanha, na Áustria e na Suíça, como o 'Melhor hotel da Ilha da Madeira'.

Esta plataforma permite que os hóspedes encontrem o hotel ideal para atender às suas necessidades, entrem em contacto com outros viajantes e reservem as suas férias directamente com base nos milhares de comentários e respectivas cotações de outros hóspedes. "Este prémio é o reflexo dos excelentes comentários que os hóspedes deste hotel deixam nesta plataforma, depois de usufruírem dos seus serviços", explica uma nota enviada pela unidade hoteleira.

Para Pedro Costa, director-geral da unidade, esta distinção, juntamente com outras que têm vindo a ser alcançadas ao longo do tempo, constitui um "motivo de enorme orgulho e um reforço do sentido de responsabilidade que orienta diariamente a actuação da organização."

Refere que este reconhecimento é igualmente dedicado a "todos os clientes que nos escolheram e confiaram no nosso hotel, partilhando a sua satisfação e valorizando a qualidade do serviço prestado. "Pedro Costa deixa ainda um agradecimento especial a todo o 'staff', cuja "dedicação, profissionalismo e compromisso são a verdadeira essência do sucesso alcançado, superando expetativas e proporcionando experiências memoráveis a cada cliente, tornando-o único.”