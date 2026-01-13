Chuva, vento forte e agitação marítima marcam o tempo na Madeira

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta terça-feira, 13 de Janeiro, será marcada por períodos de céu muito nublado em todo o arquipélago da Madeira, com ocorrência de aguaceiros, mais frequentes na vertente Norte e nas terras altas da ilha.

Até ao final da manhã, a precipitação poderá ser acompanhada de trovoada, segundo a previsão meteorológica.

O vento soprará moderado a forte de Noroeste, com velocidades entre os 30 e os 40 km/h, registando rajadas que poderão atingir os 65 km/h nos extremos leste e oeste da ilha e até 75 km/h nas zonas montanhosas. A partir da tarde, o vento deverá rodar para Norte.

Está também prevista uma pequena descida da temperatura, com os termómetros a variar entre os 15 e os 19 graus Celsius no Funchal e entre os 14 e os 18 graus no Porto Santo.

No Funchal, o dia será igualmente de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos. O vento deverá manter-se fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, as condições vão agravar-se ao longo do dia. Na costa Norte são esperadas ondas de Nordeste entre os 2 e os 3 metros, aumentando para 4 a 5 metros a partir do início da manhã. Na costa Sul, as ondas de Oeste/ Sudoeste deverão variar entre 1,5 e 2,5 metros, podendo atingir 4 a 4,5 metros na parte Oeste da ilha.

Devido à forte agitação marítima, as costas Norte e Sul da ilha da Madeira e o Porto Santo estarão sob aviso amarelo entre as 09 e as 21 horas desta terça-feira, prevendo-se ondas de Noroeste com 4 a 5 metros. A temperatura da água do mar rondará os 19 a 20 graus Celsius.

As autoridades recomendam especial atenção às condições do vento e do mar, sobretudo nas zonas costeiras e nas áreas mais expostas do arquipélago.