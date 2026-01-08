Muitas nuvens e aguaceiros fracos nas previsões do tempo para hoje na Madeira

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado e aguaceiros fracos a partir da manhã, mais prováveis na vertente Norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é esperado vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) de Nordeste. É esperada uma pequena subida de temperatura nas terras altas da ilha da Madeira.

Para hoje, conte com 20ºC de temperatura máxima no Funchal e 18ºC no Porto Santo. Quanto às mínimas, estão previstos 15ºC e 14ºC, respectivamente.

Para o Funchal, o IPMA aponta, igualmente, períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos a partir da manhã. O vento deverá soprar fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, na costa Norte, estão previstas ondas de Nordeste com 1,5 a 2 metros. Na costa Sul são esperadas ondas do quadrante Sul com 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.