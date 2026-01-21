Poderá nevar esta quarta-feira na Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja uma quarta-feira com céu geralmente muito nublado e com aguaceiros fracos, mais frequentes na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira e que poderão ser de neve nos pontos mais altos até ao início da manhã.
O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte, rodando para noroeste a partir do meio da manhã.
Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 14ºC de mínima e os 22.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 15.ºC de mínima e os 19.ºC de máxima.
Já para o Funchal está previsto céu muito nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro, sendo ondas de oeste/sudoeste com 1 a 1,5 metros e aumentando para 1,5 a 2,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira.
A temperatura da água do mar irá variar entre os 18 e 19.ºC