Sexta-feira com muitas nuvens

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira, 9 de Janeiro, céu em geral muito nublado e aguaceiros fracos.

O vento deverá soprar em geral fraco (inferior a 20 km/h) de nordeste.

As temperaturas vão variar entre os 15 e os 19 ºC no Funchal e os 14 e 18 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo para 1 a 1,5 metros e passando gradualmente a ondas de noroeste na costa norte. Já para a costa sul, ondas do quadrante sul inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 18 e os 19 ºC.