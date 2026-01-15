Muitas nuvens e chuva fraca nas previsões do tempo para a Madeira

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente muito nublado a partir da tarde.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperados períodos de chuva fraca ou chuvisco a partir do meio da tarde, em especial na vertente Norte e nas terras altas da ilha da Madeira, aumentando de intensidade e frequência a partir do final da tarde.

O vento deverá soprar fraco a moderado (até 30 km/h) de Oeste/Noroeste.

É esperada uma pequena subida da temperatura máxima nas terras altas. Segundo o IPMA, os termómetros, na Madeira, devem chegar aos 20ºC de máxima e 14ºC de mínima, enquanto no Porto Santo a máxima será de 19ºC e a mínima idêntica à da Madeira.

Para o Funchal, é esperando, igualmente, céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente muito nublado a partir do meio da tarde, e com ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco. Na capital madeirense o vento soprará fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, conte, na costa Norte, com ondas de Noroeste com 2 a 2,5 metros, aumentando gradualmente a partir do meio da tarde para 2,5 a 3,5 metros. Já na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste com 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.

Ao sair de casa, leve consigo um guarda-chuva. Tenha um bom dia!