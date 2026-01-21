PR russo vai reunir-se com representante dos EUA na quinta-feira

O Presidente russo, Vladimir Putin, vai reunir-se na quinta-feira com o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, anunciou hoje o Kremlin, quando continuam as negociações indiretas entre Kiev e Moscovo para o fim da guerra na Ucrânia.

"Esperamos esse contacto amanhã, está na agenda do presidente", disse o porta-voz da Presidência russa, Dmitry Peskov, à agência de notícias estatal TASS, sem especificar onde se realizará o encontro.

Steve Witkoff, por sua vez, confirmou a vários meios de comunicação norte-americanos que planeia viajar para Moscovo, acompanhado pelo genro de Donald Trump, Jared Kushner.

O Governo ucraniano ainda não se pronunciou sobre estas conversações.

Witkoff reuniu-se na terça-feira em Davos, na Suíça, com o enviado especial de Putin e responsável do Fundo Russo de Investimento Direto, Kirill Dmitriev.

O próprio Witkoff descreveu o encontro com Dmitriev como "muito positivo", enquanto o representante russo referiu que "o diálogo é construtivo e cada vez mais pessoas compreendem a justiça da posição russa".

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.