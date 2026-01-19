Jorge Santos voltou à escola para aula sobre democracia e Poder Local

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, voltou hoje à escola para uma aula de Cidadania e Desenvolvimento destinada aos alunos de 6. ° ano da escola Padre Manuel Álvares, Polo do Campanário.

O convite partiu da professora Francisca Almada que pretendeu oferecer aos estudantes uma aula diferente sobre ‘Democracia e Instituições Políticas – o direito de votar’, tendo sido acompanhada pela professora e directora de turma, Alexandra Fernandes.

"Vestindo a pele de professor, algo que bem conhece, já que a sua formação é docente de educação física, o presidente da câmara explicou aos alunos o que é a democracia e que importância tem no dia-a-dia. Falou sobre o município da Ribeira Brava, que papel tem um presidente de câmara ou como toma as decisões em benefício das pessoas e do desenvolvimento local", refere em nota enviada a autarquia.

“Ser presidente de câmara é um cargo de muita responsabilidade, é ter muitos ‘filhos’ e muitas coisas para resolver, é ajudar a população que vive, trabalha e estuda no concelho e trabalhar diariamente para melhorar a nossa vida”, explicou o autarca, tendo destacado a educação, os espaços públicos, a cultura e o desporto, as acessibilidades e a ação social, entre outras áreas.

Realçou o facto de não haver dinheiro para tudo, tendo apelado à responsabilidade individual e colectiva, na medida em que “quanto mais zelarem pelo espaço público e cuidarem do meio ambiente, mais dinheiro fica para outras situações importantes”.

Jorge Santos incentivou à participação de cada um nas questões do dia-a-dia, seja alertando os pais para as medidas a tomar em determinadas situações, seja no comportamento adequado em contexto escolar e social, cumprindo com as regras, ajudando os colegas e contribuindo para uma sociedade mais justa.

“Ser um bom cidadão é saber que há direitos e deveres, é cuidarmos de nós e dos outros, é conservarmos o que é nosso e de todos”, referiu o autarca, apelando a comportamentos adequados ao longo da vida.

“Aqui nesta sala poderá estar um dos próximos presentes de câmara. Sejam competentes, participativos na sociedade e na vida política, cuidem uns dos outros e façam críticas construtivas”, afirmou, salientando que o futuro do concelho “começa convosco e a democracia começa cedo, com informação, respeito e participação”.