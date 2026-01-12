Habitação em Santa Cruz avança para o terreno agora com as juntas de freguesia

Decorreu, esta manhã, na Câmara Municipal de Santa Cruz, mais uma reunião com a empresa que está a elaborar a Carta Municipal de Habitação.

Segundo nota à imprensa, o encontro teve como primeiro objectivo apresentar a referida carta às juntas de freguesia do concelho, como organismos autárquicos mais próximos das populações. .

A mesma nota refere que esta primeira abordagem serviu também "para preparar uma nova vinda da empresa já em Fevereiro, com o objectivo de, juntamente com as juntas de freguesia, fazer um mapeamento e identificação de eventuais casas devolutas que podem ser reabilitadas para habitação, mas também de terrenos para construir habitação acessível de raiz".