Passageira de navio de cruzeiro ferida após queda na Avenida Sá Carneiro

Uma turista, passageira de um navio de cruzeiro, ficou ferida na tarde desta segunda-feira na sequência de uma queda ocorrida na Avenida Sá Carneiro, no Funchal.

O alerta foi dado às 13h29, mobilizando os Bombeiros Sapadores do Funchal para o local. Segundo foi possível apurar, a mulher terá caído devido a um buraco existente na calçada.

À chegada dos operacionais, a vítima apresentava ferimentos numa das pernas, tendo sido imobilizada no local e posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para observação e tratamento.

Testemunhas no local relataram que a turista apresentava dificuldades em movimentar o membro inferior afectado.