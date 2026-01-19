 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Passageira de navio de cruzeiro ferida após queda na Avenida Sá Carneiro

None
Foto DR

Uma turista, passageira de um navio de cruzeiro, ficou ferida na tarde desta segunda-feira na sequência de uma queda ocorrida na Avenida Sá Carneiro, no Funchal.

O alerta foi dado às 13h29, mobilizando os Bombeiros Sapadores do Funchal para o local. Segundo foi possível apurar, a mulher terá caído devido a um buraco existente na calçada.

À chegada dos operacionais, a vítima apresentava ferimentos numa das pernas, tendo sido imobilizada no local e posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para observação e tratamento.

Testemunhas no local relataram que a turista apresentava dificuldades em movimentar o membro inferior afectado.

