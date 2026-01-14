EUA anunciam que plano de paz para Gaza entra na segunda fase

O enviado especial do Presidente norte-americano anunciou hoje que o plano dos Estados Unidos para pôr fim à guerra na Faixa de Gaza entrou na segunda fase, centrada no desarmamento do movimento islamita Hamas.

"Estamos a anunciar o lançamento da segunda fase do plano de 20 pontos do Presidente para pôr fim ao conflito em Gaza", escreveu Steve Witkoff nas redes sociais.

O enviado especial norte-americano explicou que esta nova etapa marca a transição "de um cessar-fogo para a desmilitarização, governação tecnocrática e reconstrução" do território palestiniano, num anúncio feito pouco depois de ser divulgada a criação de um comité tecnocrático palestiniano encarregado de administrar a Faixa de Gaza.

Witkoff disse que o objetivo central é "a completa desmilitarização e reconstrução de Gaza, principalmente o desarmamento de todo o pessoal não autorizado".

Pouco antes do anúncio norte-americano, o Governo egípcio anunciou ter sido alcançado "um consenso" entre todas as partes sobre os nomes dos 15 membros do comité tecnocrático encarregado de administrar a Faixa de Gaza.

O plano de 20 pontos, apresentado por Donald Trump em outubro, após dois anos de guerra, estabelece que o comité de transição vai governar o território sob a supervisão de um Conselho de Paz presidido pelo próprio chefe de Estado norte-americano.

O enviado especial avisou ainda que Washington espera que o Hamas "cumpra integralmente" as obrigações, incluindo a devolução imediata do corpo do último refém falecido Ran Gvili.

"Qualquer incumprimento desta obrigação terá consequências graves", sublinhou Witkoff, que elogiou igualmente os esforços de mediação do Egito, da Turquia e do Qatar, afirmando que foram "essenciais para tornar possível todo o progresso alcançado até à data".

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque de 07 de outubro de 2023 contra Israel, levado a cabo pelo movimento islamita palestiniano Hamas, e provocou a devastação generalizada do território palestiniano.