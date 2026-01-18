Mau tempo obriga avião da TAP a regressar a Lisboa e mantém outros voos 'às voltas'

O voo TP1685 da TAP Air Portugal, proveniente de Lisboa e com aterragem prevista para as 09h15 no Aeroporto Internacional da Madeira, foi novamente desviado para Lisboa devido às más condições meteorológicas que se fazem sentir na Região, durante a manhã de hoje.

De acordo com informações do site Flight Radar e confirmadas pela ANA Aeroportos, outros voos continuam em espera por uma janela de oportunidade para conseguir aterrar no Funchal.

Foto FlightRadar

Entre eles estão o voo TP1687, também da TAP e proveniente de Lisboa, o voo EJU5333, operado pela EasyJet Europe e com origem em Berlim, com aterragem prevista para as 10h20, e ainda o voo HV6627 da Transavia, proveniente de Amesterdão.

Devido às condições atmosféricas que se fazem sentir na manhã deste domingo as operações no aeroporto continuam condicionadas, já tendo sido desviado um voo com destino à Madeira.

