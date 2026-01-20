PCP apela a voto em Seguro para impedir eleição de André Ventura

O secretário-geral do PCP defendeu hoje que nas presidenciais "a palavra de ordem é impedir" a eleição de André Ventura e considerou que isso "só é possível com o voto em António José Seguro".

"Sem alimentar nenhuma ilusão sobre António José Seguro, até porque o seu pensamento, posicionamentos, compromissos e prática falam por si, o PCP não vai abdicar de intervir para impedir a eleição de André Ventura com o projeto, conceções reacionárias e antidemocráticas, com a mentira, demagogia, hipocrisia que corporiza e dá voz, e isso, no atual quadro, só é possível com o voto em António José Seguro", afirmou.

Paulo Raimundo falava aos jornalistas na sede nacional do PCP, em Lisboa, após uma reunião do Comité Central do partido.

O líder comunista afirmou que "esta opção não significa o apoio a Seguro, significa sim uma atitude determinada e sem hesitações na derrota do candidato do passado".

"Perante o cenário que temos, não temos nenhuma dúvida, a palavra de ordem é impedir que André Ventura seja eleito Presidente da República", salientou.