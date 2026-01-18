António Filipe apela ao voto em Seguro para derrotar "propósitos reacionários" de Ventura
O candidato presidencial António Filipe considerou que o seu resultado nas eleições de hoje ficou aquém do que o país precisa e apelou ao voto em António José Seguro na segunda volta para derrotar os "propósitos reacionários" de André Ventura.
"O apelo ao voto no candidato António José Seguro não significa um apoio ao candidato António José Seguro e àquilo que ele defendeu enquanto candidato e o que tem defendido ao longo da sua atividade política, mas significa a vontade imperiosa de derrotar o candidato André Ventura e é isso que estará, fundamentalmente, em causa nestas eleições", afirmou o candidato apoiado pelo PCP, em declarações aos jornalistas num hotel em Lisboa, frente à sede do partido.
António Filipe considerou que o resultado obtido pela sua candidatura, com cerca de 1,5% dos votos, "ficou aquém do que o país precisa".
Assim, prosseguiu, "em face do pacote laboral que o Governo PSD/CDS pretende levar por diante, da degradação do Serviço Nacional de Saúde que está em curso, da negação do direito à habitação, dos ataques que se vão intensificar contra os direitos sociais consagrados na Constituição, o povo português terá de encontrar a força necessária para lutar contra esses propósitos reacionários [do candidato apoiado pelo Chega]".