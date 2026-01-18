André Ventura com mais 34.220 votos na Madeira
Há cinco anos líder do Chega ficou em segundo lugar na Região
André Ventura conseguiu mais 34.220 votos na Região do que há anos, quando também foi candidato a Presidente da República, numas eleições que ditaram uma vitória estrondosa a Marcelo Rebelo de Sousa, à primeira volta.
Em 2021, o candidato que mais votos arrecadou esta noite na Região (33,40 %), obteve 9,85% e 10.642 votos, conseguindo a segunda posição, atrás de Marcelo Rebelo de Sousa que somou 72,16% e 77.945 votos.
Salvaguardando o facto de serem eleições diferentes não podemos dissociar o nome de André Ventura do Chega. Nesse âmbito e em termos comparativos o partido teve nas últimas Legislativas Regionais 7.821 votos (5,47%) e nas Legislativas Nacionais de 18 de Maio de 2025, 20,90%, com 29.038 votos.
André Ventura representa maior peso eleitoral na Madeira do que a estrutura regional do partido.
Vitória em 45 freguesias
O candidato presidencial que deverá passar com António José Seguro à segunda volta das Presidenciais, conseguiu vencer em 45 freguesias da Madeira, em todos os concelhos.
António José Seguro foi o primeiro em apenas 8 freguesias da Região e Marques Mendes apenas convenceu os eleitores de São Roque do Faial, concelho de Santana.