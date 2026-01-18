André Ventura com mais 34.220 votos na Madeira

André Ventura conseguiu mais 34.220 votos na Região do que há anos, quando também foi candidato a Presidente da República, numas eleições que ditaram uma vitória estrondosa a Marcelo Rebelo de Sousa, à primeira volta.

Em 2021, o candidato que mais votos arrecadou esta noite na Região (33,40 %), obteve 9,85% e 10.642 votos, conseguindo a segunda posição, atrás de Marcelo Rebelo de Sousa que somou 72,16% e 77.945 votos.

Salvaguardando o facto de serem eleições diferentes não podemos dissociar o nome de André Ventura do Chega. Nesse âmbito e em termos comparativos o partido teve nas últimas Legislativas Regionais 7.821 votos (5,47%) e nas Legislativas Nacionais de 18 de Maio de 2025, 20,90%, com 29.038 votos.

André Ventura representa maior peso eleitoral na Madeira do que a estrutura regional do partido.

Vitória em 45 freguesias

O candidato presidencial que deverá passar com António José Seguro à segunda volta das Presidenciais, conseguiu vencer em 45 freguesias da Madeira, em todos os concelhos.

António José Seguro foi o primeiro em apenas 8 freguesias da Região e Marques Mendes apenas convenceu os eleitores de São Roque do Faial, concelho de Santana.