Embate violento no Porto Novo faz dois feridos

Uma colisão entre um carro e uma mota ocorrida na noite deste domingo, 18 de Janeiro, na Via Rápida resultou em dois feridos.

Conforme é possível visualizar através das imagens que chegam ao DIÁRIO, o embate violento ocorreu antes da saída da Via Rápida para o Porto Novo, freguesia de Gaula, envolvendo uma viatura ligeira e um veículo de duas rodas.

Para o local foi mobilizado um forte contingente da Proteção Civil, composto pela corporação dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, com 11 elementos e três viaturas, EMIR – Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida, Polícia de Segurança Pública e Via Litoral.

Para as urgências do Hospital Central do Funchal foram transportados dois feridos, um homem e uma mulher.

Para já, não é conhecido o actual estado das vítimas, mas sabe-se que pelo menos um dos envolvidos entrou em paragem cardiorrespiratória.