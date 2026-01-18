Ventura vence no Funchal com mais 3.573 votos do que Seguro
Candidato da extrema-direita teve mais votos na capital madeirense do que Cotrim de Figueiredo e Marques Mendes juntos
O candidado do Chega venceu as eleições presidenciais no concelho do Funchal conquistando 17.007 votos (30,26%), mais 3.573 do que o segundo mais votado, António José Seguro (23,90%, 13.434 votos).
No concelho da capital madeirense, André Ventura conseguiu mais votos do que aqueles que obtiveram, juntos, o terceiro e quarto candidatos mais votados: João Cotrim de Figueiredo (16,71%, 9.393 votos) e Luis Marques Mendes (13,25 %, 7.449 votos).
O candidato apoiado pelo CDS na Madeira, Henrique Gouveia e Melo foi o 5.º mais votado no concelho do Funchal (9,26%, 5.206 votos) e Catarina Martins a 6.º, com 3,85% (2.164 votos).
No Funchal, André Ventura só deixou escapar três freguesias para António José Seguro: São Pedro, Santa Luzia e Sé.