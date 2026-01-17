Novo jackpot à vista no Totoloto

Já foi divulgada a chave do Totoloto extraída este sábado, naquele que é o sorteio n.º 005/2026.

Dados os números extraídos, é bem provável que venha a ser anunciado mais um jackpot que se irá juntar - normalmente 200 mil euros de cada vez - aos 3,4 milhões de euros acumulados nos últimos sorteios.

Assim, são estes os números: 12 - 14 - 18 - 47 - 48 e o 'número da sorte' o 7.

Caso tenha tido a sorte de acertar nestes números, muitos parabéns. Caso não tenha sido o feliz contemplado, há novo sorteio na próxima quarta-feira.