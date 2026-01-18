Protecção Civil regista 20 ocorrências durante a madrugada devido ao mau tempo

A intensificação pontual do vento durante a madrugada deste domingo levou ao registo de 20 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas, de acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, através do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), segundo apurou o DIÁRIO.

Entre as situações registadas contam-se 15 quedas de árvores, dois movimentos de massas, uma queda de estruturas temporárias, uma ocorrência de sinalização de perigo e uma remoção de elementos em risco de queda.

De acordo com a Protecção Civil, não há registo de vítimas nem de danos materiais reportados.

As ocorrências distribuíram-se por vários concelhos da Região, com maior incidência em Machico (8) e Santa Cruz (4). O Funchal, a Ribeira Brava e a Ponta do Sol registaram duas ocorrências cada, enquanto Câmara de Lobos e Santana contabilizaram uma ocorrência por concelho.

O Serviço Regional de Protecção Civil informou que todas as ocorrências foram prontamente resolvidas pelo dispositivo de resposta.