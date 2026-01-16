Miguel Silva Gouveia apela ao voto em Seguro

O mandatário regional da candidatura de António José Seguro à Presidência da República lançou, esta manhã, um apelo ao voto no candidato apoiado pelo PS, salientando que a sua eleição representará a "garantia da defesa dos valores democráticos, humanistas e progressistas."

Num comunicado de imprensa, é dada conta de uma acção no Mercado dos Lavradores, no Funchal, onde Miguel Silva Gouveia evidenciou que, dos 11 candidatos à Presidência da República, António José Seguro marcou a diferença pela elevação que trouxe à campanha. “Fez uma campanha sem ataques, sem insultos, pelas ideias, acima de tudo manifestando a sua enorme vontade de querer desempenhar este cargo mais alto da nação com seriedade, sobriedade e dignidade”, destacou.

Adianta que Seguro fez também a diferença sabendo falar das competências efectivas que a Presidência da República encerra. “Não utilizou esta campanha para se manifestar como um primeiro-ministro sombra ou para tentar obter protagonismo para outros voos. António José Seguro foi o único que esteve sempre, desde a primeira hora, focado na Presidência da República, nas competências de um chefe de Estado, na garantia e no respeito pela Constituição, posicionando-se como o principal responsável pela regularidade institucional democrática de Portugal”, declarou o mandatário regional.

Miguel Silva Gouveia salientou também que António José Seguro é, de todos os candidatos, aquele que "maior experiência, sentido de Estado e sentido institucional tem para desempenhar as funções de Presidente da República, tão importantes nos tempos de crise actuais. Isto, a par do respeito pelas Autonomias e pela Constituição, oferecendo a Portugal uma visão progressista e humanista, e não tentando fomentar ódios e as diferenças entre portugueses"

Reiterou, desta forma, que Seguro fez a diferença na campanha eleitoral e que, agora, “cabe aos portugueses, aos madeirenses fazerem também a diferença no próximo domingo com o seu voto, dizendo que Portugal ainda é um país que se quer seguro pelos valores democráticos, humanistas e progressistas”.

Afiançou ainda que Seguro será, efectivamente, um “Presidente de todos os portugueses”.