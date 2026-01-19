André Ventura ganha nos concelhos mais pobres e Seguro nos mais ricos

António José Seguro ganhou entre os concelhos com mais poder de compra e André Ventura nos municípios mais pobres, segundo a análise dos resultados da primeira volta das eleições presidenciais de domingo.

Entre os concelhos com menor poder de compra 'per capita', André Ventura foi o grande vencedor, ganhando os três concelhos mais pobres, Porto Moniz (29,07%), Ponta do Sol (36,18%), Tabuaço (34,22%).

Nesse 'ranking', António José Seguro começou a ganhar apenas a partir do quarto classificado, onde obteve o seu melhor resultado nacional (71,3%), na sua terra natal (Penamacor).

Já entre os concelhos com mais poder de compra 'per capita', segundo dados de 2023 do Instituto Nacional de Estatística (INE), Seguro é o principal vencedor, ganhando em Lisboa (35,15%), Porto (33,43%), Oeiras (33,64%) e Sines (36,67%).

Nesta lista, o concelho com mais poder de compra ganho por André ventura é o Funchal (30,26%), que está em 13.º lugar, seguindo de Loulé (34,42%), em 14.º.

Em Alcoutim e Vinhais, respetivamente os concelhos mais envelhecidos do país (com maior percentagem de pessoas com mais de 65 anos em 2024), ganhou Seguro (40,17% e 37,44%), deixando Ventura por larga margem (18,31% e 25,49%).

Já nos mais concelhos mais jovens do país, Ribeira e Grande e Lagoa, nos Açores, o vencedor foi André Ventura (36,5% e 33,44%, respetivamente), sempre seguido por António José Seguro.

Se forem contabilizados os concelhos do continente, em Lousada e Paços de Ferreira, António José Seguro foi o vencedor, com 31,85% e 26,73% dos votos, ficando André Ventura em segundo lugar nos dois casos.

Nos concelhos com mais densidade populacional do país (Amadora), o vencedor foi António José Seguro (35,39%), que também venceu em Alcoutim, o município com menor densidade populacional.

A segunda volta das presidenciais portuguesas vai decorrer em 08 de fevereiro, disputada entre António José Seguro e André Ventura.