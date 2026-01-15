Célia Pessegueiro apela ao voto em Seguro

A presidente do PS-Madeira apelou, hoje, ao voto em António José Seguro, defendendo que os portugueses devem ter um candidato moderado na segunda volta das Eleições Presidenciais.

Célia Pessegueiro, que, juntamente com outros socialistas, esteve ao longo do dia em contactos com a população nos concelhos de Machico, Santa Cruz e Ponta do Sol, vincou a necessidade de "concentração dos votos de todos os moderados, para que o candidato apoiado pelo PS passe à segunda volta".

A socialista quer, em última instância, evitar que a mesma seja disputada "por candidatos cujos discursos deixam antever um claro desrespeito por direitos, liberdades e garantias conquistados".

“O povo português não merece estar condicionado a ter de escolher apenas entre candidatos que têm revelado posições extremadas e que constituem uma ameaça para direitos e valores constitucionalmente consagrados e direitos laborais”, declarou a presidente dos socialistas madeirenses, alertando que "os portugueses não podem permitir estes retrocessos". "Por isso, é preciso terem a opção de escolherem um Presidente moderado", reforçou.

Para Célia Pessegueiro "isso só se consegue votando massivamente em António José Seguro”.

A dirigente socialista destaca a "moderação, elevação, seriedade e humanismo" do candidato a Belém, apoiado pelo PS. Características estas que, a seu ver, fazem de António José “o Presidente de que Portugal precisa” e "o homem certo face às exigências do cargo de Chefe do Estado".

A líder dos socialistas insiste que os portugueses não podem permitir que “voltemos para trás” e que "é urgente e necessário garantir que Portugal tenha um Presidente que respeite a Constituição, que seja conciliador, promotor do diálogo e de um Portugal mais justo e solidário”.

Por outro lado, quando se assinalam os 50 anos da Constituição da República e da consagração da Autonomia, Célia Pessegueiro frisou também que "António José Seguro é o candidato que conhece e valoriza as Autonomias regionais", lembrando que foi, inclusivamente, o primeiro a se posicionar contra as novas regras do Subsídio Social de Mobilidade.