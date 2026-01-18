André Ventura é o grande vencedor na Madeira

André Ventura conseguiu a proeza de vencer em todos os 11 concelhos da Madeira nas eleições para a Presidência da República.

O candidato, que é líder do Chega, alcançou 33,42%, traduzido em 44.862 votos expressos nas urnas.

António José Seguro foi o segundo classificado, tendo obtido 22,79 (30.593 votos). Ficou quase a 11 pontos percentuais de André Ventura.

Na terceira posição na Região surge Luís Marques Mendes, com 14,67% da votação. O candidato apoiado pelo PSD-Madeira obteve apenas 19.687 votos, seguido de Cotrim de Figueiredo, com 14,37%. Gouveia e Melo, apoiado pelo CDS de José Manuel Rodrigues sofre uma grande derrota na Madeira, conseguindo apenas 8,10% dos votos, muito distante dos primeiros da lista.

A abstenção na Região foi de 45,59%, tendo-se registado 2,97% de votos nulos e 0,54% de brancos.