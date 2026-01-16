Chega na Madeira apela ao voto em André Ventura

A estrutura regional do Chega (CH) na Madeira "apela de forma clara, responsável e determinada ao voto em André Ventura nas eleições Presidenciais do próximo domingo, por considerar que está em causa muito mais do que uma escolha partidária, está em causa o futuro da democracia portuguesa, o fim do sistema instalado e a necessidade de um Presidente da República com coragem para exercer plenamente as suas funções constitucionais", refere uma nota de imprensa emitida hoje, último dia de campanha.

Para o CH Madeira, "André Ventura é o único candidato verdadeiramente livre de amarras partidárias, económicas e institucionais, o único com a frontalidade necessária para enfrentar décadas de bloqueios, cumplicidades e interesses instalados que têm impedido reformas sérias no país e penalizado sucessivamente as Regiões Autónomas".

Tomando a voz, o presidente da Comissão Política Regional do CH Madeira, Miguel Castro afirma que "Portugal não precisa de um Presidente frouxo, confortável ou decorativo. Precisa de um Presidente com coragem para agir em matérias fundamentais como a saúde, a habitação, a imigração e a segurança, interna e externa. André Ventura é o único que não foge a esses temas e que não se esconde atrás de discursos vazios".

Continuando, o CH Madeira sublinha que "a eleição de André Ventura assume particular relevância para a Região Autónoma da Madeira, assim como para os Açores, que durante décadas foram tratados como periféricos pelo poder central. Um Presidente verdadeiramente independente é essencial para garantir que os madeirenses e açorianos não continuam a ser portugueses de segunda, ignorados quando se tomam decisões estruturantes para o país", acreditam.

Já a presidente da Jurisdição Regional do CH Madeira, Carmo Gomes, destaca que "a Presidência da República exige independência, firmeza e respeito absoluto pela Constituição. André Ventura não está preso a compromissos de regime e tem a coragem necessária para defender os interesses nacionais, incluindo os das Regiões Autónomas, sem subserviências nem cálculos políticos".

Por fim, o presidente da Mesa Regional do CH Madeira, Roberto Gonçalves, reforça que "chegou o tempo de termos um Presidente que não feche os olhos aos problemas reais dos portugueses. Saúde sem respostas, habitação inacessível, imigração descontrolada e falhas na segurança exigem uma voz firme no topo do Estado. André Ventura representa essa rutura com a passividade".

Perante estas claras posições, o CH Madeira "considera que Portugal não pode continuar refém de uma Presidência acomodada, que evita conflitos, relativiza problemas estruturais e falha na defesa dos cidadãos. O país precisa de um Presidente que use sem receio os seus poderes, fiscalize o Governo, respeite o povo e enfrente o sistema quando for necessário".

O CH Madeira apela, assim, "ao voto em André Ventura no próximo domingo, convicto de que a sua eleição representará coragem, rutura e respeito por todos os portugueses, incluindo os que vivem nas Regiões Autónomas. Porque o sistema não muda sozinho. E porque Portugal precisa, finalmente, de um Presidente que não seja frouxo", conclui.